16-Jährige nach Verlassen der Unterkunft spurlos verschwunden: Wer hat Rebeca gesehen?

Berlin - In Berlin ist die Polizei auf der Suche nach der vermissten Rebeca Mihai (16).

Mit einem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten. © Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Jugendliche habe am Mittwoch gegen 12 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in der Storkower Straße in Pankow verlassen und war in Richtung Frankfurter Allee unterwegs, teilten die Beamten am Freitag mit. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Rebeca hat kein Mobiltelefon, was die Kontaktaufnahme und Ortung zusätzlich erschwert.

Die Vermisste ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat lange schwarze Haare, die sie häufig zu einem Zopf bindet. Zuletzt hatte sie einen bunten Rock und ein weißes T-Shirt an.

Die Ermittler fragen: