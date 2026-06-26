16-Jährige nach Verlassen der Unterkunft spurlos verschwunden: Wer hat Rebeca gesehen?
Berlin - In Berlin ist die Polizei auf der Suche nach der vermissten Rebeca Mihai (16).
Die Jugendliche habe am Mittwoch gegen 12 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in der Storkower Straße in Pankow verlassen und war in Richtung Frankfurter Allee unterwegs, teilten die Beamten am Freitag mit. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Rebeca hat kein Mobiltelefon, was die Kontaktaufnahme und Ortung zusätzlich erschwert.
Die Vermisste ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat lange schwarze Haare, die sie häufig zu einem Zopf bindet. Zuletzt hatte sie einen bunten Rock und ein weißes T-Shirt an.
Die Ermittler fragen:
- Wer hat Rebeca Mihai seit dem 24. Juni 2026, 12 Uhr, gesehen?
- Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?
- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-171100, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ könnt Ihr auch die Internetwache der Polizei Berlin nutzen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte die 110.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)