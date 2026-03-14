16-jährige Paula schon mehrere Tage spurlos verschwunden!
Dessau-Roßlau - Wo ist Paula Elli Sommer? Die 16-Jährige aus Dessau-Roßlau wird schon seit dem 11. März vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.
"Sie wurde letztmalig gegen 16 Uhr in der Nähe des Schillerparks in Dessau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts", heißt es in einer Pressemeldung.
Paula wird wie folgt beschrieben:
circa 1,65 Meter groß
blondes, schulterlanges Haar
bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke, einer grauen Jogginghose, einer dunkelgrünen Cap und hellen Schuhen
Die Beamten versuchten schon, mittels eines Spürhundes eine mögliche Spur aufzunehmen. Doch die Maßnahmen blieben ohne Erfolg.
Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der 0340/6000291 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.
Titelfoto: Polizeirevier Dessau-Roßlau