16-jährige Paula schon mehrere Tage spurlos verschwunden!

Wo ist Paula Elli Sommer? Die 16-Jährige aus Dessau-Roßlau wird schon seit dem 11. März vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von Tino Hahner

Dessau-Roßlau - Wo ist Paula Elli Sommer? Die 16-Jährige aus Dessau-Roßlau wird schon seit dem 11. März vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die 16-jährige Paula Elli Sommer wird seit Tagen vermisst.
Die 16-jährige Paula Elli Sommer wird seit Tagen vermisst.  © Polizeirevier Dessau-Roßlau

"Sie wurde letztmalig gegen 16 Uhr in der Nähe des Schillerparks in Dessau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts", heißt es in einer Pressemeldung.

Paula wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,65 Meter groß

  • blondes, schulterlanges Haar

  • bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke, einer grauen Jogginghose, einer dunkelgrünen Cap und hellen Schuhen

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Die Beamten versuchten schon, mittels eines Spürhundes eine mögliche Spur aufzunehmen. Doch die Maßnahmen blieben ohne Erfolg.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der 0340/6000291 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.

Titelfoto: Polizeirevier Dessau-Roßlau

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