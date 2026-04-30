16-Jähriger spurlos verschwunden – Wer hat ihn gesehen?

Berlin - Mit zwei Fotos geht die Berliner Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hilfe: Wer hat den 16-jährigen Tyrese Müller gesehen?

Der vermisste Tyrese Müller (16) leidet an frühkindlichem Autismus und ist dringend auf Hilfe angewiesen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Seit Mittwoch, dem 29. April, 12.45 Uhr habe ihn niemand gesehen oder gehört.

Gemeinsam mit seiner Mutter war der Junge an diesem Tag in der M1 Richtung Am Kupfergraben unterwegs. Doch an der Haltestelle Rathaus Pankow passierte das Unglück: Die Mutter stieg aus und ihr Sohn blieb unbemerkt in der Bahn zurück. Als sie es merkte, war es bereits zu spät.

Der Vermisste leidet an frühkindlichem Autismus und ist dringend auf Hilfe angewiesen. Bei sich hat er weder Ausweis noch Schlüssel oder Handy. Auffällig ist auch sein Verhalten. Aufgrund seiner Erkrankung zieht er immer wieder seinen Pullover herunter, schaut auf seine Schulter und zeigt sie auch anderen.

Er ist circa 1,66 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze braune, lockige Haare und braune Augen.

Am Tag seines Verschwindens trug er einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit schwarzem Schriftzug, eine grüne Jogginghose von Adidas und hellblau-graue Schuhe mit einem rosa Zeichen von Nike. Zudem trägt Tyrese einen schwarzen Rucksack von Puma bei sich.