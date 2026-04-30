Auf dem Weg zur Praktikumsstelle vermisst: Wer hat Anna (16) gesehen?

Fürstenberg/Havel - Im Norden Brandenburgs ist die Polizei auf der Suche nach der 16-jährigen Anna W. aus Fürstenberg/Havel.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der vermissten Jugendlichen (16). © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Die Vermisste habe bereits am 21. April ihre Wohnanschrift im Ortsteil Neubau verlassen und fuhr mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle "Abzweig Neutornow", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dort wurde sie zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gesehen, wie sie ihr Fahrrad gegenüber der Bushaltestelle anschloss. Ursprünglich wollte sie mit dem Bus der Linie 838 zu ihrer Praktikumsstelle in Zehdenick fahren. Dort sei sie aber nie angekommen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Anna W. ist circa 1,58 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat grüne Augen und rotbraune lange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Winterjacke, eine bunte Adidas-Hose und schwarze Adidas-Sportschuhe.