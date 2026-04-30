Befreundete Teenagerinnen verschwunden: Wer hat sie gesehen?
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Oschersleben - Die Polizei in Oschersleben (Landkreise Börde) sucht derzeit nach zwei Teenagerinnen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Beide 13 und 14 Jahre alten Mädchen leben in einer Wohneinrichtung und sind befreundet. Sie werden seit dem 21. April vermisst, berichtet das Polizeirevier Börde.
Es sei nicht auszuschließen, dass sie gemeinsam unterwegs sind.
Mit Fotos und den Personenbeschreibungen wird jetzt nach den Teenagerinnen gesucht.
Vermisste Personen 45-Jähriger aus NRW gilt nicht mehr als vermisst
Vermisste 1: Ashley S. (13 Jahre alt)
- circa 1,63 Meter groß
- scheinbares Alter: 16
- oft stark geschminkt
- kräftige Statur
- etwa schulterlange, mittelbraune Haare
Vermisste 2: Chiara R. (14 Jahre alt)
- circa 1,64 Meter groß
- scheinbares Alter: 16
- schulterlange, schwarze Haare mit rötlichen Akzenten
Wer hat eines oder beide Mädchen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Börde