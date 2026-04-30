Befreundete Teenagerinnen verschwunden: Wer hat sie gesehen?

Oschersleben - Die Polizei in Oschersleben ( Landkreise Börde ) sucht derzeit nach zwei Teenagerinnen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ashley S. (13, l.) und Chiara R. (14) werden seit dem 21. April vermisst. © Polizeirevier Börde

Beide 13 und 14 Jahre alten Mädchen leben in einer Wohneinrichtung und sind befreundet. Sie werden seit dem 21. April vermisst, berichtet das Polizeirevier Börde.

Es sei nicht auszuschließen, dass sie gemeinsam unterwegs sind.

Mit Fotos und den Personenbeschreibungen wird jetzt nach den Teenagerinnen gesucht.

Vermisste 1: Ashley S. (13 Jahre alt)

circa 1,63 Meter groß

scheinbares Alter: 16

oft stark geschminkt

kräftige Statur

etwa schulterlange, mittelbraune Haare

Vermisste 2: Chiara R. (14 Jahre alt)