Befreundete Teenagerinnen verschwunden: Wer hat sie gesehen?

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Derzeit werden zwei Teenagerinnen aus Oschersleben von der Polizei gesucht. Beide sind befreundet und möglicherweise gemeinsam unterwegs.

Von Robert Lilge

Oschersleben - Die Polizei in Oschersleben (Landkreise Börde) sucht derzeit nach zwei Teenagerinnen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ashley S. (13, l.) und Chiara R. (14) werden seit dem 21. April vermisst.
Ashley S. (13, l.) und Chiara R. (14) werden seit dem 21. April vermisst.  © Polizeirevier Börde

Beide 13 und 14 Jahre alten Mädchen leben in einer Wohneinrichtung und sind befreundet. Sie werden seit dem 21. April vermisst, berichtet das Polizeirevier Börde.

Es sei nicht auszuschließen, dass sie gemeinsam unterwegs sind.

Mit Fotos und den Personenbeschreibungen wird jetzt nach den Teenagerinnen gesucht.

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Vermisste Personen 45-Jähriger aus NRW gilt nicht mehr als vermisst

Vermisste 1: Ashley S. (13 Jahre alt)

  • circa 1,63 Meter groß
  • scheinbares Alter: 16
  • oft stark geschminkt
  • kräftige Statur
  • etwa schulterlange, mittelbraune Haare

Vermisste 2: Chiara R. (14 Jahre alt)

  • circa 1,64 Meter groß
  • scheinbares Alter: 16
  • schulterlange, schwarze Haare mit rötlichen Akzenten

Wer hat eines oder beide Mädchen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Börde

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