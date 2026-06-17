18-Jährige aus Wilmersdorf braucht dringend Hilfe: Wo ist Klara Maria?
Berlin - Seit Dienstagabend wird die 18-jährige Klara Maria B. aus Berlin-Wilmersdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die junge Frau verließ den Angaben nach gegen 20 Uhr ihre Wohnung an der Blissestraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt.
Klara Maria leidet an einer Essstörung und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und braucht dringend ärztliche Hilfe.
Die Vermisste ist 1,71 Meter groß, sehr blass und sehr dünn. Zuletzt trug sie eine lange graue Sporthose und eine schwarze Cordjacke. Ein Mobiltelefon hat sie nicht bei sich.
Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sie seit dem 16. Juni gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. (030) 4664-271100 oder per E-Mail an [email protected] melden. Hinweise sind auch über jede Polizeidienststelle, die Internetwache oder im Notfall unter 110 möglich.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)