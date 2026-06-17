18-Jährige aus Wilmersdorf braucht dringend Hilfe: Wo ist Klara Maria?

Berlin - Seit Dienstagabend wird die 18-jährige Klara Maria B. aus Berlin-Wilmersdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesen beiden Fotos sucht die Berliner Polizei nach der vermissten 18-Jährigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die junge Frau verließ den Angaben nach gegen 20 Uhr ihre Wohnung an der Blissestraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Klara Maria leidet an einer Essstörung und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und braucht dringend ärztliche Hilfe.

Die Vermisste ist 1,71 Meter groß, sehr blass und sehr dünn. Zuletzt trug sie eine lange graue Sporthose und eine schwarze Cordjacke. Ein Mobiltelefon hat sie nicht bei sich.