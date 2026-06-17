54-jährige Frau in Cottbus vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Cottbus - Die Polizei sucht derzeit nach einer 54-jährigen Frau aus Berlin . Die Vermisste verließ am Dienstag ihre Wohnung in Cottbus. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach der Frau. © Bildmontage: Polizei Brandeburg/Polizeidirektion Süd

Trotz der Suchmaßnahmen konnte die Frau bislang nicht gefunden werden. Deshalb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Frau wurde zuletzt am Dienstag gesehen, ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt rund 75 Kilogramm und hat eine normale Statur. Auffällig sind ihre langen, buschigen, weinroten Haare sowie eine Tätowierung am rechten Oberarm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich einen Rock sowie eine schwarze Jacke der Marke Tommy Hilfiger.

Die Polizei fragt: Wer hat die Frau seit ihrem Verschwinden am Dienstag gesehen? Und wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?