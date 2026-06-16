Zurück in Pflegeeinrichtung: Vermisste Hamburgerin wieder aufgetaucht
Update vom 16. Juni, 9.33 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Aufatmen in der Hansestadt: Die vermisste 58-Jährige wurde inzwischen von einer Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten angetroffen, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.
Die Dame wurde anschließend wieder in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.
Erstmeldung vom 15. Juni, 15.21 Uhr:
Hamburg - Seit Sonntagabend wird eine 58-Jährige aus Hamburg-Bramfeld vermisst. Die Frau ist vielleicht orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Wer hat sie gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Hamburgerin am Sonntagabend gegen 23 Uhr ihre Pflegeeinrichtung und wurde seit dem nicht mehr gesehen.
Die 58-Jährige ist dement und orientierungslos. Außerdem ist sie dringend auf ihre Medikamente angewiesen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg