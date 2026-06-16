16.06.2026 09:43 Zurück in Pflegeeinrichtung: Vermisste Hamburgerin wieder aufgetaucht

Seit Sonntag wurde eine 58-jährige Frau aus Hamburg-Barmfeld vermisst. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen, teilte die Polizei nun am Dienstag mit.

Von Svenja-Marie Kahl

Aufatmen in der Hansestadt: Die vermisste 58-Jährige wurde inzwischen von einer Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten angetroffen, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Die Dame wurde anschließend wieder in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.

Erstmeldung vom 15. Juni, 15.21 Uhr:

Hamburg - Seit Sonntagabend wird eine 58-Jährige aus Hamburg-Bramfeld vermisst. Die Frau ist vielleicht orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Wer hat sie gesehen?

Wer hat die Vermisste aus Hamburg-Bramfeld gesehen? © Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Hamburgerin am Sonntagabend gegen 23 Uhr ihre Pflegeeinrichtung und wurde seit dem nicht mehr gesehen. Die 58-Jährige ist dement und orientierungslos. Außerdem ist sie dringend auf ihre Medikamente angewiesen. Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.