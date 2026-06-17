Seit Tagen verschwunden: Wo ist Xenia H. (16) aus der Börde?

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Seit beinahe einer Woche wird eine 16-Jährige aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Neuenhofe - Im Landkreis Börde wird seit Freitag die 16-jährige Xenia H. vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer weiß, wo sich Xenia H. aufhält?
Wer weiß, wo sich Xenia H. aufhält?  © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die Jugendliche am Nachmittag des 12. Juni gesehen. An dem Tag verließ sie ihr Elternhaus in Neuenhofe und kehrte nicht wieder zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach verschwunden sein.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisste Person aus Südhessen wieder da: Wohlbehalten angetroffen
Vermisste Personen Vermisste Person aus Südhessen wieder da: Wohlbehalten angetroffen

Xenia H. kann wie folgt beschrieben werden:

  • etwa 1,60 Meter groß
  • schulterlange, braune Haare mit Mittelscheitel
  • braune Augen
  • trägt einen gestreiften Pullover in braun/schwarz und eine dunkle Jeanshose

Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

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