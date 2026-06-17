Seit Tagen verschwunden: Wo ist Xenia H. (16) aus der Börde?

Neuenhofe - Im Landkreis Börde wird seit Freitag die 16-jährige Xenia H. vermisst . Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer weiß, wo sich Xenia H. aufhält? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die Jugendliche am Nachmittag des 12. Juni gesehen. An dem Tag verließ sie ihr Elternhaus in Neuenhofe und kehrte nicht wieder zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach verschwunden sein.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Xenia H. kann wie folgt beschrieben werden: