19-Jähriger könnte sich in Gefahr bringen: Wer hat Jonathan A. aus Hamburg gesehen?

Hamburg - Sorge in der Hansestadt: Seit der Nacht von Montag auf Dienstag fehlt jede Spur von dem 19-jährigen Jonathan A. aus Hamburg-Groß Flottbek. Wer hat den jungen Mann gesehen?

Wer hat den 19-jährigen Vermissten gesehen? © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist der 19-Jährige nicht in die Wohnung seiner Eltern zurückgekommen.

Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des jungen Mannes geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der 19-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Außerdem könnte der Vermissten sich selbst in Gefahr bringen.

Jonathan wird wie folgt beschrieben: