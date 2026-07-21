19-Jähriger könnte sich in Gefahr bringen: Wer hat Jonathan A. aus Hamburg gesehen?
Hamburg - Sorge in der Hansestadt: Seit der Nacht von Montag auf Dienstag fehlt jede Spur von dem 19-jährigen Jonathan A. aus Hamburg-Groß Flottbek. Wer hat den jungen Mann gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist der 19-Jährige nicht in die Wohnung seiner Eltern zurückgekommen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des jungen Mannes geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der 19-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Außerdem könnte der Vermissten sich selbst in Gefahr bringen.
Jonathan wird wie folgt beschrieben:
- ungefähr 1,78 Meter groß
- mittellange, braune Haare
- trug zuletzt eine graue Jeanshose mit einer blauen Trainingsjacke und schwarzen Sneakern
- hatte einen roten Rucksack bei sich
Wer Hinweise zu dem jungen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg