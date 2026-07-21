Er verschwand mitten in der Nacht: Teenager aus Hamburg wiederaufgetaucht
Update, 21. Juli, 9.33 Uhr: Suche nach Teenager beendet
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kehrte der 14-Jährige am Montagabend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück.
Hinweise auf eine Straftat würden nicht vorliegen.
Erstmeldung vom 20. Juli
Hamburg - Ein 14-Jähriger aus Hamburg wird seit der Nacht zu Montag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, war der Jugendliche mit Angehörigen zu seiner Wohnanschrift in der Marktstraße unterwegs, als er sich gegen 3.30 Uhr bei einem Zwischenstopp in St. Georg zu Fuß Richtung Hauptbahnhof aufmachte.
Seitdem fehlt von dem Teenager jede Spur. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111) hat die Ermittlungen aufgenommen.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des 14-Jährigen führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll die 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg