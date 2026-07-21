21.07.2026 15:30 Er verließ ganz früh das Haus und verschwand: Wo ist Joachim?

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Ganz früh am Dienstagmorgen verließ Joachim W. (81) sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen: Wo ist der Rentner aus Dessau-Roßlau?

Von Juliane Bonkowski

Dessau-Roßlau - Ganz früh am Dienstagmorgen verließ Joachim W. (81) sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen: Wo ist der Rentner aus Dessau-Roßlau? Vermisst wird seit Dienstagmorgen der 81 Jahre alte Joachim W. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau Wie die Dessauer Polizei am Nachmittag mitteilte, haben Angehörige und Freunde bisher keinen Kontakt zu dem 81-Jährigen herstellen können. Klar scheint nur: Der Mann verließ gegen 5.30 Uhr sein Wohnumfeld und "ist vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs", so eine Sprecherin. Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bitten die Beamten jetzt die Öffentlichkeit um ihre Unterstützung. Vermisste Personen Vermisster Mann aus Erzgebirge wieder da So wird Joachim W. beschrieben: 1,75 Meter groß

schlanke Gestalt

graue Haare

trägt meist eine Brille

war vor seinem Verschwinden mit einer schwarzen Trainingshose und einer schwarzen Fleece-Jacke bekleidet

bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes E-Bike Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er sich aufhält? Meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede andere Dienststelle.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau