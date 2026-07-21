Er verließ ganz früh das Haus und verschwand: Wo ist Joachim?
Dessau-Roßlau - Ganz früh am Dienstagmorgen verließ Joachim W. (81) sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen: Wo ist der Rentner aus Dessau-Roßlau?
Wie die Dessauer Polizei am Nachmittag mitteilte, haben Angehörige und Freunde bisher keinen Kontakt zu dem 81-Jährigen herstellen können.
Klar scheint nur: Der Mann verließ gegen 5.30 Uhr sein Wohnumfeld und "ist vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs", so eine Sprecherin.
Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bitten die Beamten jetzt die Öffentlichkeit um ihre Unterstützung.
So wird Joachim W. beschrieben:
- 1,75 Meter groß
- schlanke Gestalt
- graue Haare
- trägt meist eine Brille
- war vor seinem Verschwinden mit einer schwarzen Trainingshose und einer schwarzen Fleece-Jacke bekleidet
- bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes E-Bike
Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er sich aufhält? Meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede andere Dienststelle.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau