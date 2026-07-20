Aus Pflegeeinrichtung in Neuruppin verschwunden: 60-jähriger wieder aufgetaucht
Update, 20. Juli, 20.32 Uhr: 60-Jähriger wieder da
Wie die Polizei mitteilte, konnte der 60-Jährige aus Neuruppin dank Hinweisen von Zeugen angetroffen werden.
Erstmeldung vom 20. Juli, 15.08 Uhr:
Neuruppin - Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 60 Jahre alten Mann aus Neuruppin
Der Vermisste habe am Montagmorgen unbemerkt eine Pflegeeinrichtung verlassen, teilte die Behörde mit. Pflegekräfte hätten festgestellt, dass sich der Mann nicht mehr in seinem Zimmer befand.
Trotz intensiver Suchmaßnahmen sei er bislang nicht gefunden worden.
Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste etwa 1,82 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und trägt vermutlich ein beiges T-Shirt.
Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden könne, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.
Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 354-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeidirektion Nord, Christoph Gateau/dpa (Bildmontage)