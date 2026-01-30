20-Jähriger vermisst: Wer hat Vasile gesehen?
Anhalt Bitterfeld - Wo ist Vasile P.? Der 20-Jährige aus Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wird vermisst!
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat Vasile sein häusliches Umfeld bereits am 26. Oktober 2025 verlassen und ist seitdem verschwunden.
"Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", so Polizeisprecherin Astrid Kuchta.
Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.
Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:
- circa 1,80 Meter groß
- schlanke Gestalt
- dunkle, kurze Haare
- braune Augen
- Tätowierungen am Hals und am rechten Arm
Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Zerbst unter der Rufnummer 03923/7160 beziehungsweise per Mail an [email protected] sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage/Josef Hildenbrand/dpa/Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld