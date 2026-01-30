20-Jähriger vermisst: Wer hat Vasile gesehen?

Anhalt Bitterfeld - Wo ist Vasile P.? Der 20-Jährige aus Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wird vermisst!

Wer hat Vasile P. gesehen? © Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat Vasile sein häusliches Umfeld bereits am 26. Oktober 2025 verlassen und ist seitdem verschwunden.

"Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden", so Polizeisprecherin Astrid Kuchta.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor: