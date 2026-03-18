Brüder (9, 12) aus Wohneinrichtung verschwunden: Hat ihre Mutter sie geholt?

Euerbach/Alzenau - Die Polizei in Unterfranken sucht nach den beiden neun und zwölf Jahre alten Brüdern Rouven und Ares K., die am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Euerbach-Obbach (Landkreis Schweinfurt) verschwunden sind.

Seit Dienstagmittag werden die Brüder vermisst. © Bikd-Montage: Polizeipräsidiums Unterfranken

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Kinder führten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung. Zu diesem Zweck wurden auch Fotos der beiden Vermissten veröffentlicht.

Laut einem Polizeisprecher befinden sich die Jungen nach den ersten Ermittlungen möglicherweise bei ihrer 40 Jahre alten Mutter, die nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Recht verfügt, über den Aufenthaltsort ihrer Söhne zu bestimmen.

In diesem Zusammenhang wird auch nach einem schwarzen BMW X3 mit Aschaffenburger Kennzeichen gesucht, mit dem die Mutter und die beiden Kinder unterwegs sein könnten.