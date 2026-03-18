Brüder (9, 12) aus Wohneinrichtung verschwunden: Hat ihre Mutter sie geholt?
Euerbach/Alzenau - Die Polizei in Unterfranken sucht nach den beiden neun und zwölf Jahre alten Brüdern Rouven und Ares K., die am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Euerbach-Obbach (Landkreis Schweinfurt) verschwunden sind.
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Kinder führten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung. Zu diesem Zweck wurden auch Fotos der beiden Vermissten veröffentlicht.
Laut einem Polizeisprecher befinden sich die Jungen nach den ersten Ermittlungen möglicherweise bei ihrer 40 Jahre alten Mutter, die nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Recht verfügt, über den Aufenthaltsort ihrer Söhne zu bestimmen.
In diesem Zusammenhang wird auch nach einem schwarzen BMW X3 mit Aschaffenburger Kennzeichen gesucht, mit dem die Mutter und die beiden Kinder unterwegs sein könnten.
Ein möglicher Aufenthaltsort sei darüber hinaus die Gegend rund um Alzenau (Landkreis Aschaffenburg)
Wer die Kinder gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Alzenau unter der Rufnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Christian Karmann/dpa, Polizeipräsidium Unterfranken