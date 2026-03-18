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Messer gefunden! Michelle H. weiter vermisst, Polizei nimmt Mann ins Visier

Seit mittlerweile einer Woche wird die 25-jährige Michelle H. aus Celle vermisst. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Mann wegen versuchten Totschlags.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Celle - Die Polizei sucht weiter fieberhaft: Seit mittlerweile einer Woche wird die 25-jährige Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) vermisst. Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass die junge Frau tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Seit einer Woche sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach der vermissten Michelle H. (25) aus Celle.
Seit einer Woche sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach der vermissten Michelle H. (25) aus Celle.  © Fotomontage: NonstopNews, Polizeiinspektion Celle

Die Vermisste wurde zuletzt am vergangenen Mittwoch gegen 3.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen, wo sich ihre Wohnung befindet.

Sie soll eine womöglich schwerwiegende Verletzung am Hals gehabt haben.

Wie Stefanie Vogler, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, gegenüber TAG24 bestätigte, wird mittlerweile wegen des Verdachts der versuchten Tötung gegen einen 46-Jährigen ermittelt, der sich in der Wohnung von H. aufgehalten haben soll.

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Bei dem Mann soll es sich demnach um den Lebensgefährten der Schwester von H. handeln.

Dieser hatte die 25-Jährige ursprünglich als vermisst gemeldet. Vogler betonte, dass es sich um einen Anfangsverdacht handele.

Gleichzeitig bestätigte die Sprecherin, dass in der Wohnung der Vermissten ein womöglich blutverschmiertes Messer gefunden worden sei. Ob es sich tatsächlich um Blut handelt, wird derzeit noch untersucht. Zuerst hatte die "Cellesche Zeitung" berichtet.

Spürhunde konnten eine Spur bis zur nahegelegenen Aller verfolgen

Als die junge Frau das letzte Mal gesehen wurde, soll sie eine womöglich schwere Verletzung am Hals gehabt haben.
Als die junge Frau das letzte Mal gesehen wurde, soll sie eine womöglich schwere Verletzung am Hals gehabt haben.  © Fotomontage: Polizeiinspektion Celle

Seit dem Verschwinden der 25-Jährigen wird mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht.

Dabei kommen Taucher und Leichenspürhunde zum Einsatz, die eine Spur bis zur nahegelegenen Aller verfolgten. Dort wurden die Maßnahmen intensiviert, bisher jedoch ohne Erfolg.

Darüber hinaus erhoffen sich die Ermittler die Mithilfe der Bevölkerung.

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Wie Vogler auf Nachfrage erklärte, seien bisher jedoch keine wirklich relevanten Hinweise aus der Öffentlichkeit eingegangen.

Michelle H. wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,60 Meter groß

  • auffallend dünn

  • auffällig lange dunkle Haare

  • schwarze Schuhe

  • schwarze Stoffhose mit weitem Schnitt

  • schwarzes Top

  • schwarze dünne Jacke

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden von der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141-2770 entgegengenommen.

Titelfoto: Fotomontage: NonstopNews, Polizeiinspektion Celle

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