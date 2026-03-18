Tarya (15) aus Nordhessen ist spurlos verschwinden: Hält sie sich in Berlin oder Weimar auf?

Wolfhagen - Bei der Suche nach der vermissten 15 Jahre alten Tarya P. aus dem nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde die 15-Jährige gesehen, als sie am Montag gegen 20.30 Uhr ihre Jugendwohngruppe in Wolfhagen verließ. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Nordhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche laut Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Da hatte Tarya die Jugendwohngruppe, in der sie zurzeit lebt, verlassen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, sei Tarya in der Vergangenheit bereits mehrfach abgehauen, sei jedoch zumeist nach kurzer Zeit zurückgekehrt oder konnte von der Polizei aufgefunden werden.

Nicht so dieses Mal, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Weimar oder Berlin aufhalten, da sie zu diesen Städten Verbindungen hat.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

schlanke Statur

blaue Augen

markant geschminkte Augenbrauen

dicke, schwarze Jacke

schwarze Jogginghose mit weißen Streifen

schwarz-lila Turnschuhe

Wahrscheinlich hat sie eine schwarze Handtasche dabei. Zudem weist der Polizeisprecher darauf hin, dass Taryas Haare derzeit deutlich dunkler gefärbt sind als auf dem Foto.