Tarya (15) aus Nordhessen ist spurlos verschwinden: Hält sie sich in Berlin oder Weimar auf?
Wolfhagen - Bei der Suche nach der vermissten 15 Jahre alten Tarya P. aus dem nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche laut Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Da hatte Tarya die Jugendwohngruppe, in der sie zurzeit lebt, verlassen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.
Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, sei Tarya in der Vergangenheit bereits mehrfach abgehauen, sei jedoch zumeist nach kurzer Zeit zurückgekehrt oder konnte von der Polizei aufgefunden werden.
Nicht so dieses Mal, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Weimar oder Berlin aufhalten, da sie zu diesen Städten Verbindungen hat.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,65 Meter groß
schlanke Statur
blaue Augen
markant geschminkte Augenbrauen
dicke, schwarze Jacke
schwarze Jogginghose mit weißen Streifen
schwarz-lila Turnschuhe
Wahrscheinlich hat sie eine schwarze Handtasche dabei. Zudem weist der Polizeisprecher darauf hin, dass Taryas Haare derzeit deutlich dunkler gefärbt sind als auf dem Foto.
Wer die Vermisste gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Rufnummer 0561-9100 sowie mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Nordhessen