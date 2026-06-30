21-Jähriger aus Chemnitz vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Chemnitz - Am vergangenen Donnerstag wurde Florian David (21) das letzte Mal in Chemnitz gesehen. Seit Montag sucht die Polizei nach ihm und bittet um Mithilfe.

Wer hat den 21-Jährigen aus Chemnitz gesehen? © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Polizei

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll er am Donnerstag sein derzeitiges Wohnumfeld in der Dresdner Straße verlassen haben und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sein. Zuletzt wurde er am Nachmittag gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Auch die bekannten Anlaufstellen des Vermissten wurden überprüft.

Der 21-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

glatte schwarze Haare

trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weißes T-Shirt, eine graue lange Hose und weiße Sneaker

hatte eine schwarze Bauchtasche bei sich.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.