21-Jähriger aus Chemnitz vermisst: Wer hat ihn gesehen?
Chemnitz - Am vergangenen Donnerstag wurde Florian David (21) das letzte Mal in Chemnitz gesehen. Seit Montag sucht die Polizei nach ihm und bittet um Mithilfe.
Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll er am Donnerstag sein derzeitiges Wohnumfeld in der Dresdner Straße verlassen haben und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sein. Zuletzt wurde er am Nachmittag gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Auch die bekannten Anlaufstellen des Vermissten wurden überprüft.
Der 21-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß
- schlank
- glatte schwarze Haare
- trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weißes T-Shirt, eine graue lange Hose und weiße Sneaker
- hatte eine schwarze Bauchtasche bei sich.
Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.
Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wem ist der Vermisste womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer weiß, wo sich der 21-Jährige derzeit aufhält?
Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Polizei