Wer hat dieses Mädchen gesehen? Neunjährige wollte zur Schule und kam nie an

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Ein neun Jahre altes Mädchen ist mit einem Fahrdienst in die Schule nach Adlershof gebracht worden. Seitdem gilt sie als vermisst.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Wo steckt Mia? Die Neunjährige sollte am Montag zur Schule - kam aber nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst.

Die Polizei sucht mit diesem Bild nach dem vermissten Mädchen.
Die Polizei sucht mit diesem Bild nach dem vermissten Mädchen.  © Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa

Der Polizei zufolge soll das Kind mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule in Adlershof gebracht worden sein.

Als die Grundschülerin am Nachmittag abgeholt wurde, dann die Überraschung: Mia ist nie in der Schule erschienen. Seitdem weiß keiner, wo sie steckt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Aufatmen nach tagelanger Suche: Vermisste 14-Jährige ist wieder da!
Vermisste Personen Aufatmen nach tagelanger Suche: Vermisste 14-Jährige ist wieder da!
  • kräftige Statur
  • lange braune Haare
  • braune Augen

Zudem könnte sie einen Leinenbeutel mit Tiermotiven bei sich haben.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa

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