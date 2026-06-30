Wer hat dieses Mädchen gesehen? Neunjährige wollte zur Schule und kam nie an

Berlin - Wo steckt Mia? Die Neunjährige sollte am Montag zur Schule - kam aber nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst .

Die Polizei sucht mit diesem Bild nach dem vermissten Mädchen. © Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa

Der Polizei zufolge soll das Kind mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule in Adlershof gebracht worden sein.

Als die Grundschülerin am Nachmittag abgeholt wurde, dann die Überraschung: Mia ist nie in der Schule erschienen. Seitdem weiß keiner, wo sie steckt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

kräftige Statur

lange braune Haare

braune Augen

Zudem könnte sie einen Leinenbeutel mit Tiermotiven bei sich haben.