Wer hat dieses Mädchen gesehen? Neunjährige wollte zur Schule und kam nie an
Berlin - Wo steckt Mia? Die Neunjährige sollte am Montag zur Schule - kam aber nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst.
Der Polizei zufolge soll das Kind mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule in Adlershof gebracht worden sein.
Als die Grundschülerin am Nachmittag abgeholt wurde, dann die Überraschung: Mia ist nie in der Schule erschienen. Seitdem weiß keiner, wo sie steckt.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- kräftige Statur
- lange braune Haare
- braune Augen
Zudem könnte sie einen Leinenbeutel mit Tiermotiven bei sich haben.
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Berlin//Soeren Stache/dpa