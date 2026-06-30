30.06.2026 09:26 Keine Hinweise auf Straftat: Hamburger Touristin wieder aufgetaucht

Seit Sonntagabend wurde eine Touristin in Hamburg vermisst. In der Nacht zu Dienstag ist sie wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Von Svenja-Marie Kahl

Die Vermisste wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Streifenwagenbesatzung wohlbehalten im Stadtteil Lokstedt angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Erstmeldung vom 29. Juni, 18.32 Uhr:

Hamburg - Seit Sonntagabend wird eine 75-jährige Touristin in Hamburg vermisst. Die Frau ist dement und orientierungslos. Wer hat sie gesehen?

Eine Touristin in Hamburg wurde vermisst. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist die Vermisste aktuell als Touristin in Hamburg unterwegs. Jedoch stieg die Frau nicht wie vereinbart an der Haltestelle "Sternschanze" der U3 aus, um zu ihrem Hotel zu gehen. Zuletzt wurde die Seniorin gegen 21.30 Uhr in der Nacht zu Montag von Mitarbeitenden in einem Hotel am Dammtorwall gesehen. Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der dementen Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.