23-Jähriger aus Cottbus spurlos verschwunden: Wer hat Bilal A. gesehen?

Cottbus - Seit dem 22. Oktober wird ein 23-jähriger Mann aus Cottbus-Sachsendorf vermisst . Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu Bilal A. geben? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Noch immer ist unklar, wohin der geistig beeinträchtigte Bilal A. an diesem Tag das Elternhaus verließ.

Wegen seiner Beeinträchtigung meidet er den Kontakt zu anderen Menschen und kann auch keine öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig nutzen.

Die Ermittler wollen nun wissen: Wer kann Hinweise zu dem Vermissten oder seinem momentanen Aufenthaltsort geben?

So wird Bilal A. beschrieben:

