23-Jähriger aus Cottbus spurlos verschwunden: Wer hat Bilal A. gesehen?
Cottbus - Seit dem 22. Oktober wird ein 23-jähriger Mann aus Cottbus-Sachsendorf vermisst. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.
Noch immer ist unklar, wohin der geistig beeinträchtigte Bilal A. an diesem Tag das Elternhaus verließ.
Wegen seiner Beeinträchtigung meidet er den Kontakt zu anderen Menschen und kann auch keine öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig nutzen.
Die Ermittler wollen nun wissen: Wer kann Hinweise zu dem Vermissten oder seinem momentanen Aufenthaltsort geben?
So wird Bilal A. beschrieben:
- circa 1,70 Meter groß
- etwa 100 Kilo schwer
- mittellange, schwarze Haare
- schwarzer Bart
- weiße NIKE-Turnschuhe
- graue Jogging-Hose
- graue PUMA-Strickjacke
- rot-schwarzer NIKE-Rucksack
Wer helfen kann, richtet Hinweise an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 sowie jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg