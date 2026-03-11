Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen: Wo ist Solina S. (25)?

Eine junge Frau wird seit Ende Februar in Haldensleben vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort liefern?

Von Sophie Marie Kemnitz

Haldensleben - Seit Ende September wird in Haldensleben (Landkreis Börde) die 25-jährige Solina S. vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Solina S. (25) ist aus einer Fachklinik verschwunden.
Solina S. (25) ist aus einer Fachklinik verschwunden.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurde die junge Frau zuletzt am 27. Februar gesehen. Seit sie aus dem Fachklinikum in Haldensleben verschwunden ist, fehlt von ihr jede Spur.

Solina S. ist dringend auf Medikamente angewiesen, welche sie nicht bei sich führt.

Aufgrund vorheriger Vorfälle ist anzunehmen, dass sich die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln bundesländerübergreifend fortbewegt, erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

  • 25 Jahre

  • etwa 1,72 Meter groß

  • schlanke Statur

  • schulterlange, blonde Haare, meist als Zopf gebunden

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.

