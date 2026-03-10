86-Jährige aus Königs Wusterhausen seit Sonntag vermisst: Wo ist Christa?
Königs Wusterhausen - Seit Sonntag fehlt von der 86-jährigen Christa S. aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Rentnerin.
Die Vermisste wurde laut Polizei zuletzt am Sonntagabend (8. März) in ihrem häuslichen Umfeld gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Ermittler blieben ohne Erfolg.
Nach Angaben der Polizei ist die Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Eine akute Gefährdung der 86-Jährigen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,65 Meter groß
normale Statur
kurze, weiße Haare
Brillenträgerin
vermutlich mit einem weinroten Anorak und weißen Turnschuhen bekleidet, trägt vermutlich eine violette Einkaufstasche bei sich
Die Polizei fragt:
Wer hat Christa S. seit dem Sonntag im Raum Königs Wusterhausen gesehen?
Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03375 2700 entgegen. Alternativ könnt Ihr die Internetwache der Polizei Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg