86-Jährige aus Königs Wusterhausen seit Sonntag vermisst: Wo ist Christa?

Königs Wusterhausen - Seit Sonntag fehlt von der 86-jährigen Christa S. aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Rentnerin.

Wer weiß, wo sich Christa S. (86) aus Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) aufhält? © Polizei Brandenburg

Die Vermisste wurde laut Polizei zuletzt am Sonntagabend (8. März) in ihrem häuslichen Umfeld gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Ermittler blieben ohne Erfolg.

Nach Angaben der Polizei ist die Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Eine akute Gefährdung der 86-Jährigen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

normale Statur

kurze, weiße Haare

Brillenträgerin

vermutlich mit einem weinroten Anorak und weißen Turnschuhen bekleidet, trägt vermutlich eine violette Einkaufstasche bei sich

Die Polizei fragt: