25-jährige Studentin spurlos verschwunden: Wo ist Pauline?
Herborn - Wo ist sie nur abgeblieben? Seit dem 28. Oktober wird die 25-jährige Pauline Mann vermisst. Von der Studentin fehlt bislang jede Spur.
Nach Angaben der Polizei verschwand die 25-Jährige an besagtem Dienstag aus einer Fachklinik in Herborn (Mittelhessen).
Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde sie seitdem nicht mehr gesehen.
Laut ihrem LinkedIn-Profil studiert die Vermisste derzeit im Masterstudiengang BWL - Public and Non-Profit Management an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo sie auch als wissenschaftliche Hilfskraft tätig ist.
Pauline Mann ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen.
Um die Suche zu unterstützen, veröffentlichte die Polizei Dillenburg Fotos der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
25-jährige Vermisste trug zuletzt Sportklamotten
Die 25-Jährige ist etwa 1,58 Meter groß, schlank und hat mittelblonde, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Funktionssporthose, eine dunkle Funktionsjacke und möglicherweise einen Schal.
Hinweise zum Aufenthaltsort von Pauline Mann nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02771/9070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen