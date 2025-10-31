25-jährige Studentin spurlos verschwunden: Wo ist Pauline?

Herborn - Wo ist sie nur abgeblieben? Seit dem 28. Oktober wird die 25-jährige Pauline Mann vermisst . Von der Studentin fehlt bislang jede Spur.

Von der 25-jährigen Pauline Mann fehlt seit Tagen jede Spur. Wer hat sie möglicherweise gesehen und kann bei der Suche nach ihr helfen? © Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen

Nach Angaben der Polizei verschwand die 25-Jährige an besagtem Dienstag aus einer Fachklinik in Herborn (Mittelhessen).

Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde sie seitdem nicht mehr gesehen.

Laut ihrem LinkedIn-Profil studiert die Vermisste derzeit im Masterstudiengang BWL - Public and Non-Profit Management an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo sie auch als wissenschaftliche Hilfskraft tätig ist.

Pauline Mann ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Um die Suche zu unterstützen, veröffentlichte die Polizei Dillenburg Fotos der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.