Vor 25 Jahren verschwunden: Anonymer Hinweisgeber meldet sich im Fall Katrin Konert

Bergen/Dumme - Trauriges Jubiläum: Kurz vor dem 25. Jahrestag des Verschwindens von Katrin Konert aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg ( Niedersachsen ) geben die Ermittler nicht auf und hoffen weiter auf entscheidende Hinweise.

Die damals 15-jährige Katrin Konert verschwand am Neujahrsabend des Jahres 2001 spurlos. © Polizei Lüneburg

Die Beamten seien überzeugt, dass es "Menschen gibt, die noch nicht alles gesagt haben, was sie wissen oder wissen könnten", teilte die Polizei mit.

Die damals 15-jährige Katrin Konert war am 1. Januar 2001 in Bergen an der Dumme verschwunden. "Aufgrund der Gesamtumstände" wird in diesem Fall wegen eines vermutlichen Tötungsdelikts ermittelt.

Der Fall bewege weiterhin die Angehörigen, das Umfeld, die Region und die Polizei. Bei den genannten Menschen könne es sich um Mitwisser, Zeugen, Hinweisgeber oder sogar den oder die Täter handeln.

Die mögliche mediale Aufmerksamkeit rund um den Jahrestag des Verschwindens wollen die Ermittler auch nutzen, um gezielt auf einzelne bisher unveröffentlichte Details hinzuweisen.