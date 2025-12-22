So viele Menschen gelten derzeit als vermisst in Sachsen

Leipzig - Hunderte Menschen gelten derzeit in Sachsen als vermisst. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Dresden waren Anfang Dezember dieses Jahres 338 Fälle ungeklärt. Darunter sind 133 Jugendliche sowie 62 Kinder.

Soldaten der Bundeswehr und Einsatzkräfte der Feuerwehr stellen sich auf, um ein Feld abzusuchen. (Archiv) © Moritz Frankenberg/dpa

"Die Zahlen unterliegen Schwankungen. Sie können täglich variieren, da sich Fahndungen in der Zwischenzeit wieder erledigen, beziehungsweise Fahndungsinhalte aktualisiert werden", sagte ein LKA-Sprecher auf Anfrage.

Bei der Polizei gehen täglich Vermisstenanzeigen ein, wobei sich die meisten rasch erledigen, weil die Verschwundenen nach kurzem wieder auftauchen oder schnell gefunden werden können. Betroffen sind alle Altersgruppen vom jugendlichen Dauerausreißer bis zu kranken oder verwirrten älteren Menschen.

Minderjährige gelten bereits als vermisst, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen und ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. "Es wird grundsätzlich eine Gefahr für Leib und Leben angenommen, bis Erkenntnisse oder Ermittlungen anderes ergeben", sagte ein LKA-Sprecher.

Bei Freunden oder Angehörigen werden mögliche Aufenthaltsorte und Kontakte überprüft. Wenn alle naheliegenden Möglichkeiten ohne Erfolg abgeklärt sind, folgen Suchmaßnahmen in der Umgebung, oft mit Hundertschaften der Bereitschaftspolizei.