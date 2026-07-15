28-Jähriger aus Zwickau vermisst

Zwickau - Der Kontakt brach vor mehreren Tagen ab, nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem 28-Jährigen aus Zwickau .

Die Polizei sucht nach einem Vermissten (28) aus Zwickau. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Zwickauer wurde laut Polizei zuletzt am 6. Juli an der Bahnhofstraße in Zwickau gesehen.

Dann brach der Kontakt zu Pablo Chriz P. ab, seitdem gilt er als vermisst.

Der 28-Jährige wird so beschrieben:

1,65 Meter groß

schlank

dunkelbrauner Bart

Glatze

Tunnel-Dehnlöcher in beiden Ohren

Tätowierungen an den Beinen, auf dem linken Handrücken und im Gesicht

Narbe an der linken Augenbraue

Der Vermisste könnte sich in Nürnberg aufhalten. Bisher brachte die Suche nach ihm keinen Erfolg. "Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Pablo Chriz P. in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung", heißt es weiter.