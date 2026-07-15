28-Jähriger aus Zwickau vermisst
Zwickau - Der Kontakt brach vor mehreren Tagen ab, nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem 28-Jährigen aus Zwickau.
Der Zwickauer wurde laut Polizei zuletzt am 6. Juli an der Bahnhofstraße in Zwickau gesehen.
Dann brach der Kontakt zu Pablo Chriz P. ab, seitdem gilt er als vermisst.
Der 28-Jährige wird so beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- schlank
- dunkelbrauner Bart
- Glatze
- Tunnel-Dehnlöcher in beiden Ohren
- Tätowierungen an den Beinen, auf dem linken Handrücken und im Gesicht
- Narbe an der linken Augenbraue
Der Vermisste könnte sich in Nürnberg aufhalten. Bisher brachte die Suche nach ihm keinen Erfolg. "Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Pablo Chriz P. in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung", heißt es weiter.
Habt Ihr den beschriebenen Mann seit dem 6. Juli irgendwo gesehen oder wisst, wo er sich aktuell aufhält?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa