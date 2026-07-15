55-Jähriger aus Seniorenzentrum verschwunden: Wo ist Peter M.?

Leipzig - Große Sorge im Leipziger Osten: Ein 55-jähriger Mann wird seit Dienstag vermisst. Wer weiß, wo Peter M. steckt?

Die Polizei sucht nach dem vermissten Peter M. aus Leipzig. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizei wurde der Vermisste zuletzt am Dienstag im Seniorenzentrum Althen in der Saxoniastraße 32 gesehen. Danach verschwand er und niemand weiß, wo sich der Mann seitdem aufhält.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, er sich wahrscheinlich in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", so ein Sprecher.

Peter M., von dem leider kein Foto vorliegt, wird wie folgt beschrieben: