55-Jähriger aus Seniorenzentrum verschwunden: Wo ist Peter M.?
Leipzig - Große Sorge im Leipziger Osten: Ein 55-jähriger Mann wird seit Dienstag vermisst. Wer weiß, wo Peter M. steckt?
Laut Polizei wurde der Vermisste zuletzt am Dienstag im Seniorenzentrum Althen in der Saxoniastraße 32 gesehen. Danach verschwand er und niemand weiß, wo sich der Mann seitdem aufhält.
"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, er sich wahrscheinlich in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", so ein Sprecher.
Peter M., von dem leider kein Foto vorliegt, wird wie folgt beschrieben:
- scheinbares Alter: zwischen 65 und 70 Jahre
- schlanke Statur
- 65 Kilogramm schwer
- kurze graue Haare
- blasser Teint
- trug vor seinem Verschwinden ein dunkelbraunes T-Shirt und eine dunkelblaue Jogginghose
Habt Ihr den Vermissten gesehen, hattet Kontakt zu ihm oder wisst, wo er sich aufhalten könnte? Dann meldet Euch bitte mit Euren Hinweisen beim Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, unter Tel. 0341/30300.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa