Vermisstensuche in Zwickau beendet: Mutter und Baby wieder aufgetaucht

Entwarnung! Wie die Zwickauer Polizei mitteilt, tauchte die Mutter zusammen mit ihrem Baby wieder auf.

Zwickau - Vermisst! Eine Mutter (24) und ihr Baby (drei Monate) aus Zwickau sind spurlos verschwunden.

Die Polizei suchte nach einer Mutter und ihrem Baby aus Zwickau. Nun sind sie wieder aufgetaucht. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-Jährige zusammen mit ihrem Baby am Montagnachmittag eine Wohneinrichtung. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.

"Die beiden halten sich vermutlich in Zwickau auf", teilt die Polizei mit.