Vermisstensuche in Zwickau beendet: Mutter und Baby wieder aufgetaucht

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Eine Mutter und ihr Baby aus Zwickau waren verschwunden. Nun sind sie wieder aufgetaucht.

Von Julian Winkler

Update, 14. Juli, 21.45 Uhr: Mutter und Baby aus Zwickau wieder aufgetaucht

Entwarnung! Wie die Zwickauer Polizei mitteilt, tauchte die Mutter zusammen mit ihrem Baby wieder auf.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.

Originalmeldung vom 7. Juli:

Zwickau - Vermisst! Eine Mutter (24) und ihr Baby (drei Monate) aus Zwickau sind spurlos verschwunden.

Die Polizei suchte nach einer Mutter und ihrem Baby aus Zwickau. Nun sind sie wieder aufgetaucht. (Symbolfoto)
Die Polizei suchte nach einer Mutter und ihrem Baby aus Zwickau. Nun sind sie wieder aufgetaucht. (Symbolfoto)  © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-Jährige zusammen mit ihrem Baby am Montagnachmittag eine Wohneinrichtung. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.

"Die beiden halten sich vermutlich in Zwickau auf", teilt die Polizei mit. 

Nun brauchen die Beamten Eure Hilfe: Habt ihr die Vermissten gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhalten? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Zwickau unter der Nummer 0375/428102.

Titelfoto: 123rf/foottoo

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