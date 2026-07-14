14.07.2026 15:07 Vermisster Senior wieder aufgetaucht: 69-Jähriger in Hamburger Krankenhaus

Seit Freitagabend wurde der Senior aus Hamburg-Farmsen-Berne vermisst. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und befindet sich in einem Krankenhaus.

Von Svenja-Marie Kahl

Die Polizei suchte mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 69-jährigen Mann aus dem Stadtteil Farmsen-Berne. Der Vermisste befindet sich mittlerweile zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus, teilten die Beamten am Dienstag mit. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Erstmeldung vom 12. Juli um 9.32 Uhr

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Freitagnachmittag fehlt jede Spur von dem 69-jährigen aus Hamburg-Farmsen-Berne. Der Mann ist orientierungslos und braucht Medikamente. Wer hat ihn gesehen?

Die Polizei suchte mit einem Foto des Seniors nach dem Vermissten. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde der Senior zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von Mitarbeitern eines Pflegedienstes betreut. Am Samstag wurde bemerkt, dass der 69-Jährige die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte. Der Mann ist in seiner Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Hamburgers geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.