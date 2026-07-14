Vermisster Senior wieder aufgetaucht: 69-Jähriger in Hamburger Krankenhaus
Update, 14. Juli, 15 Uhr: Vermisster Hamburger ist wieder da
Die Polizei suchte mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem 69-jährigen Mann aus dem Stadtteil Farmsen-Berne.
Der Vermisste befindet sich mittlerweile zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus, teilten die Beamten am Dienstag mit. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
Erstmeldung vom 12. Juli um 9.32 Uhr
Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Freitagnachmittag fehlt jede Spur von dem 69-jährigen aus Hamburg-Farmsen-Berne. Der Mann ist orientierungslos und braucht Medikamente. Wer hat ihn gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde der Senior zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von Mitarbeitern eines Pflegedienstes betreut. Am Samstag wurde bemerkt, dass der 69-Jährige die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte.
Der Mann ist in seiner Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Hamburgers geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer Hinweise zu dem Senior geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg