28-Jähriger aus Zwickau wieder da

In Zwickau kann aufgeatmet werden! Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der 28-Jährige wieder wohlbehalten aufgefunden.

Zwickau - Der Kontakt brach vor mehreren Tagen ab, nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem 28-Jährigen aus Zwickau .

Die Polizei sucht nach einem Vermissten (28) aus Zwickau. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Zwickauer wurde laut Polizei zuletzt am 6. Juli an der Bahnhofstraße in Zwickau gesehen.

Dann brach der Kontakt zu dem 28-Jährigen ab, seitdem gilt er als vermisst.

Der Vermisste könnte sich in Nürnberg aufhalten. Bisher brachte die Suche nach ihm keinen Erfolg. "Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung", heißt es weiter.

Habt Ihr den beschriebenen Mann seit dem 6. Juli irgendwo gesehen oder wisst, wo er sich aktuell aufhält?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.