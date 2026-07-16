Aufatmen in Leipzig: Vermisster aus Seniorenheim wieder aufgetaucht

Gute Nachrichten! Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der Vermisste am Mittwochabend wieder aufgefunden. Er soll wohlauf sein.

Leipzig - Große Sorge im Leipziger Osten: Ein 55-jähriger Mann wird seit Dienstag vermisst. Wer weiß, wo er steckt?

Die Polizei sucht nach dem vermissten Peter M. aus Leipzig. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizei wurde der Vermisste zuletzt am Dienstag in einem Seniorenzentrum gesehen. Danach verschwand er und niemand weiß, wo sich der Mann seitdem aufhält.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, er sich wahrscheinlich in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", so ein Sprecher.