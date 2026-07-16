Aufatmen in Leipzig: Vermisster aus Seniorenheim wieder aufgetaucht
Update vom 16. Juli um 10.40 Uhr:
Gute Nachrichten! Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der Vermisste am Mittwochabend wieder aufgefunden. Er soll wohlauf sein.
Erstmeldung vom 15. Juli um 15.56 Uhr:
Leipzig - Große Sorge im Leipziger Osten: Ein 55-jähriger Mann wird seit Dienstag vermisst. Wer weiß, wo er steckt?
Laut Polizei wurde der Vermisste zuletzt am Dienstag in einem Seniorenzentrum gesehen. Danach verschwand er und niemand weiß, wo sich der Mann seitdem aufhält.
"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, er sich wahrscheinlich in einer hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", so ein Sprecher.
Habt Ihr den Vermissten gesehen, hattet Kontakt zu ihm oder wisst, wo er sich aufhalten könnte? Dann meldet Euch bitte mit Euren Hinweisen beim Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, unter Tel. 0341/30300.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa