39-Jähriger aus Gera wohlbehalten aufgefunden
Update vom 24.10.2025
Aufatmen in Gera.
Laut Aussagen der Polizei wurde der als vermisst gemeldete 39-Jährige mittlerweile wohlbehalten aufgefunden.
Gera - Seit Dienstagabend wird ein 39-Jähriger aus Gera vermisst. Die Polizeiinspektion Gera bittet um Mithilfe.
Erstmeldung vom 22.10.2025
Laut seiner Lebensgefährtin verließ der 39-Jährige die gemeinsame Wohnung am Dienstagabend und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Er ist von seinen Angehörigen nicht zu erreichen.
Aufgrund von Aussagen des jungen Mannes sei eine Gefahr für Leib und Leben außerdem nicht auszuschließen, so die Polizeiinspektion Gera.
Die Polizei habe bereits umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher erfolglos blieben.
Die Kriminalpolizei in Gera bitte nun um Mithilfe. Hinweise über Sichtungen oder zum Aufenthaltsort des 39-Jährigen nimmt sowohl die Kripo unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Gera