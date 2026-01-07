Er könnte sich etwas antun: Polizei sucht nach Teenager aus Hamburg

Hamburg - Wo ist Yahya Mohammad Ahmed? Der 16-Jährige aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst . Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.

Yahya Mohammad Ahmed (16) aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, hatte der Jugendliche in der Nacht seine Wohngruppe in der Theodorstraße (Stadtteil Bahrenfeld) verlassen - seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Brisant: Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Teenager etwas antut!

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Yahya Mohammad Ahmed wird wie folgt beschrieben: