Er könnte sich etwas antun: Polizei sucht nach Teenager aus Hamburg
Hamburg - Wo ist Yahya Mohammad Ahmed? Der 16-Jährige aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, hatte der Jugendliche in der Nacht seine Wohngruppe in der Theodorstraße (Stadtteil Bahrenfeld) verlassen - seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Brisant: Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Teenager etwas antut!
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Yahya Mohammad Ahmed wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,85 Meter groß
- schlanke Statur
- schwarze Haare
- weißes T-Shirt
- dunkle Hose
- schwarze, kurze Jacke
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegen. Wer den Vermissten sieht, soll die 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg