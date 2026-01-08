Er wurde seit Dienstag vermisst: 83-Jähriger tot aufgefunden
Aktualisierung vom 8. Januar 10.06 Uhr: Gesuchter Mann wurde tot aufgefunden
Das Polizeirevier Harz hat am Donnerstagmorgen die Einstellung der Suche bekanntgegeben. Auf Nachfrage von TAG24 teilte eine Sprecherin mit, dass der Rentner leblos aufgefunden wurde. Ein Fremdverschulden sei bisher auszuschließen.
Dennoch wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bedanken sich bei allen Helfern und Hinweisgebern.
Originalmeldung vom 7. Januar um 15.15 Uhr
Ilsenburg - Seit Dienstag wird in Ilsenburg (Landkreis Harz) ein 83-Jähriger vermisst. Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Laut dem Polizeirevier Harz soll sich der Mann zuletzt am Abend des 5. Januar in seinem häuslichen Umfeld in der Marienhöfer Straße aufgehalten haben.
Am Folgetag wurde der Rentner dann als vermisst gemeldet.
Erste Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und einem Suchhund haben bislang nicht zum Auffinden des 83-Jährigen geführt.
Die Polizei hofft daher nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der 03941/674-293 zu melden.
