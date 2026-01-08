Er wurde seit Dienstag vermisst: 83-Jähriger tot aufgefunden

Dennoch wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bedanken sich bei allen Helfern und Hinweisgebern.

Das Polizeirevier Harz hat am Donnerstagmorgen die Einstellung der Suche bekanntgegeben. Auf Nachfrage von TAG24 teilte eine Sprecherin mit, dass der Rentner leblos aufgefunden wurde. Ein Fremdverschulden sei bisher auszuschließen.

Ilsenburg - Seit Dienstag wird in Ilsenburg ( Landkreis Harz ) ein 83-Jähriger vermisst . Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist dieser 83-Jährige aus Ilsenburg geblieben? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Laut dem Polizeirevier Harz soll sich der Mann zuletzt am Abend des 5. Januar in seinem häuslichen Umfeld in der Marienhöfer Straße aufgehalten haben.

Am Folgetag wurde der Rentner dann als vermisst gemeldet.

Erste Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und einem Suchhund haben bislang nicht zum Auffinden des 83-Jährigen geführt.

Die Polizei hofft daher nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstmeldung am 7. Januar um 15.15 Uhr, zuletzt aktualisiert am 8. Januar um 10.06 Uhr