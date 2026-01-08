Große Sorge um Evgeniia aus Frankfurt: Schon seit November 2025 wird die 15-Jährige vermisst
Frankfurt am Main - Große Sorge um Evgeniia G. aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen: Von der 15-Jährigen fehlt seit dem 20. November 2025 jede Spur!
Zuletzt wurde die Jugendliche an jenem Donnerstag im vergangenen Herbst bei ihren Eltern gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Bei der Suche nach der 15-Jährigen hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Zu diesem Zweck haben die Ermittler auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.
Evgeniia kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 1,55 Meter groß
- sehr schlanke Statur
- braunes, schulterlanges Haar - eventuell mit roten Strähnen
- spricht Deutsch mit russischem Akzent
Die Jugendliche sei möglicherweise sehr stark geschminkt. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Evgeniia bevorzuge aber schwarze Oberbekleidung.
Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Frankfurt am Main