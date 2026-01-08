Große Sorge um Evgeniia aus Frankfurt: Schon seit November 2025 wird die 15-Jährige vermisst

Frankfurt am Main - Große Sorge um Evgeniia G. aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen: Von der 15-Jährigen fehlt seit dem 20. November 2025 jede Spur!

Zuletzt wurde die 15-Jährige am 20. November 2025 in der elterlichen Wohnung gesehen © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Zuletzt wurde die Jugendliche an jenem Donnerstag im vergangenen Herbst bei ihren Eltern gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Bei der Suche nach der 15-Jährigen hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zu diesem Zweck haben die Ermittler auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Evgeniia kann wie folgt beschrieben werden: