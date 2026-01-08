Große Sorge um Evgeniia aus Frankfurt: Schon seit November 2025 wird die 15-Jährige vermisst

Bei der Suche nach der bereits seit November 2025 vermissten Evgeniia aus Sachsenhausen hofft die Frankfurter Polizei auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Große Sorge um Evgeniia G. aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen: Von der 15-Jährigen fehlt seit dem 20. November 2025 jede Spur!

Zuletzt wurde die 15-Jährige am 20. November 2025 in der elterlichen Wohnung gesehen
Zuletzt wurde die Jugendliche an jenem Donnerstag im vergangenen Herbst bei ihren Eltern gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Bei der Suche nach der 15-Jährigen hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zu diesem Zweck haben die Ermittler auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Evgeniia kann wie folgt beschrieben werden:

  • etwa 1,55 Meter groß
  • sehr schlanke Statur
  • braunes, schulterlanges Haar - eventuell mit roten Strähnen
  • spricht Deutsch mit russischem Akzent

Die Jugendliche sei möglicherweise sehr stark geschminkt. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Evgeniia bevorzuge aber schwarze Oberbekleidung.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

