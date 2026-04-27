27.04.2026 18:07 45-Jähriger aus NRW gilt nicht mehr als vermisst

Die Polizei hat die Suche nach einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der sich zuletzt in Berlin aufgehalten haben soll, am Montag für beendet erklärt.

Von Thorsten Meiritz

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gilt der vormals Gesuchte mit dem heutigen Tage nicht mehr als vermisst. Der 45-Jährige habe bewusst sein bisheriges Lebensumfeld verlassen. Anhaltspunkte für eine Straftat oder Notalge liegen nach Angaben der Behörde nicht vor.

Erstmeldung vom 25. Juli 2025, 14.14 Uhr

Berlin - Die Polizei in Soest bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der sich zuletzt in Berlin aufgehalten haben soll.

Die Polizei hat die Suche nach einem 45-Jährigen aus Möhnesee-Echtrop beendet. © Boris Roessler/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage) Der 45-Jährige aus Möhnesee-Echtrop soll sich nach Angaben seiner Familie zurzeit in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Der Mann könnte mit einem Audi unterwegs sein. Seit wann er vermisst wird, teilte die Behörde nicht mit. Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann erkennt und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?