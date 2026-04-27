45-Jähriger aus NRW gilt nicht mehr als vermisst
Update, 27. April 2026, 18.07 Uhr: Der Gesuchte gilt nicht mehr als vermisst
Wie die Polizei am Montag mitteilte, gilt der vormals Gesuchte mit dem heutigen Tage nicht mehr als vermisst. Der 45-Jährige habe bewusst sein bisheriges Lebensumfeld verlassen.
Anhaltspunkte für eine Straftat oder Notalge liegen nach Angaben der Behörde nicht vor.
Erstmeldung vom 25. Juli 2025, 14.14 Uhr
Berlin - Die Polizei in Soest bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der sich zuletzt in Berlin aufgehalten haben soll.
Der 45-Jährige aus Möhnesee-Echtrop soll sich nach Angaben seiner Familie zurzeit in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.
Der Mann könnte mit einem Audi unterwegs sein. Seit wann er vermisst wird, teilte die Behörde nicht mit.
Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann erkennt und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Eure Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1, 12681 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)