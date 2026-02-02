48-Jähriger aus Crimmitschau vermisst: Er könnte auch in Leipzig oder Duisburg sein
Crimmitschau - Der 48-jährige Alexander K. aus Crimmitschau (Landkreis Zwickau) war am Samstagabend mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig und wird seitdem vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, verließ der 48-Jährige seine Wohnung an der Gablenzer Hauptstraße im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz und nahm ein Taxi zum Zwickauer Hauptbahnhof.
Von dort fuhr er mit einem Zug nach Leipzig, wo er ersten Ermittlungen zufolge auch ankam. Seitdem liegen keine Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Möglicherweise war Duisburg sein Ziel.
Der Mann aus Sachsen ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß
- kräftige Gestalt
- kurz rasierte Haare
- Stoppelbart
- Unterlippe gepierct
- große Tätowierung am Hals
- zuletzt trug er eine blaue Jeans und eine weiße Jacke
Polizei bittet um Mithilfe
Jegliche Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. Nun bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.
Ein Foto des 48-Jährigen findet Ihr unter: polizei.sachsen.de/de/polizeiticker-polizeibericht-polizeidirektion-zwickau-34591.html.
Wer hat den 48-Jährigen gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter folgender Telefonnummer entgegen: 03761 7020.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa