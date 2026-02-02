48-Jähriger aus Crimmitschau vermisst: Er könnte auch in Leipzig oder Duisburg sein

Crimmitschau - Der 48-jährige Alexander K. aus Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) war am Samstagabend mit dem Zug auf dem Weg nach Leipzig und wird seitdem vermisst.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 48-Jährigen. (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner

Wie die Polizei mitteilte, verließ der 48-Jährige seine Wohnung an der Gablenzer Hauptstraße im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz und nahm ein Taxi zum Zwickauer Hauptbahnhof.

Von dort fuhr er mit einem Zug nach Leipzig, wo er ersten Ermittlungen zufolge auch ankam. Seitdem liegen keine Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Möglicherweise war Duisburg sein Ziel.

Der Mann aus Sachsen ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: