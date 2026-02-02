Psychisch krank und stark dement: Vermisste aus Schöneberg wieder da
Update, 2. Februar, 9.50 Uhr:
Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, wurde die vermisste 61-Jährige aus Schöneberg inzwischen wohlbehalten angetroffen.
Seit Samstag befindet sich die Frau wieder in ihrer Wohneinrichtung.
Erstmeldung, 29. Januar, 15.22 Uhr:
Berlin - Seit fast zwei Wochen wird eine 61-Jährige aus Berlin-Schöneberg vermisst. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die 61-Jährige verließ in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar ihre Wohneinrichtung und ist seitdem spurlos verschwunden.
Nach Angaben der Polizei ist die Frau psychisch krank und stark dement. Sie benötigt regelmäßig Medikamente und könnte hilf- oder orientierungslos unterwegs sein. Auch sei nicht auszuschließen, dass sie nicht wettergerecht gekleidet ist.
Die Ermittler fragen:
- Wer hat die Vermisste seit dem 17. Januar 2026, 3 Uhr, gesehen?
- Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?
- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Ihr könnt Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache geben. In akuten Fällen bitte den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)