Psychisch krank und stark dement: Vermisste aus Schöneberg wieder da

Seit fast zwei Wochen wurde eine 61-Jährige aus Berlin-Schöneberg vermisst. Inzwischen ist die Frau wieder aufgetaucht.

Von Christoph Carsten

Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, wurde die vermisste 61-Jährige aus Schöneberg inzwischen wohlbehalten angetroffen. Seit Samstag befindet sich die Frau wieder in ihrer Wohneinrichtung.

Erstmeldung, 29. Januar, 15.22 Uhr:

Berlin - Seit fast zwei Wochen wird eine 61-Jährige aus Berlin-Schöneberg vermisst. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit Fotos suchte die Polizei öffentlich nach der Vermissten. © Polizei Berlin (Bildmontage) Die 61-Jährige verließ in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar ihre Wohneinrichtung und ist seitdem spurlos verschwunden. Nach Angaben der Polizei ist die Frau psychisch krank und stark dement. Sie benötigt regelmäßig Medikamente und könnte hilf- oder orientierungslos unterwegs sein. Auch sei nicht auszuschließen, dass sie nicht wettergerecht gekleidet ist. Die Ermittler fragen: Vermisste Personen Suche erfolgreich: 26-Jähriger in Berlin aufgefunden Wer hat die Vermisste seit dem 17. Januar 2026, 3 Uhr, gesehen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?