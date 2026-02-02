Wochenlang kein Zeichen: Volker L. ist seit Weihnachten verschwunden

Dessau-Roßlau - Seit mehr als einem Monat hatte keiner mehr zu ihm Kontakt. Nun hofft die Polizei , Volker L. mit der Hilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.

Seit mehreren Wochen haben weder Angehörige noch Freunde Kontakt zu dem Vermissten herstellen können. © Bildmontage: 123RF/nx123nx, Polizei Sachsen-Anhalt

Bereits zu Weihnachten habe Volker L. sein Wohnumfeld verlassen. Seither werde er vermisst.

Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zufolge sei bisher weder Angehörigen noch Freunden gelungen, Kontakt zu dem 60-Jährigen herzustellen.

Da zudem auch jegliche polizeilichen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, richtet sich die Behörde mit dem Fall nun an die Öffentlichkeit.

Dazu teilt das Revier ein Foto sowie eine Beschreibung des Vermissten: