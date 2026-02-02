Wochenlang kein Zeichen: Volker L. ist seit Weihnachten verschwunden
Dessau-Roßlau - Seit mehr als einem Monat hatte keiner mehr zu ihm Kontakt. Nun hofft die Polizei, Volker L. mit der Hilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.
Bereits zu Weihnachten habe Volker L. sein Wohnumfeld verlassen. Seither werde er vermisst.
Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zufolge sei bisher weder Angehörigen noch Freunden gelungen, Kontakt zu dem 60-Jährigen herzustellen.
Da zudem auch jegliche polizeilichen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, richtet sich die Behörde mit dem Fall nun an die Öffentlichkeit.
Dazu teilt das Revier ein Foto sowie eine Beschreibung des Vermissten:
- 1,70 bis 1,75 Meter groß
- normale Gestalt
- grauer Backenbart und graue Haare
- Kleidung: grau-braun-grüne Tarnjacke und gleichfarbige Hose
Es sei zudem davon auszugehen, dass er mit einem silbergrünen Trekkingrad des Herstellers Convay sowie einem einachsigen Fahrradanhänger unterwegs ist. Man vermute außerdem, dass er eine Fotoausrüstung bei sich führt.
Hinweise zum Aufenthalt des 60-Jährigen nimmt die Polizei per Mail an [email protected] und telefonisch unter 0340/2530 an.
