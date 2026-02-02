Bereits seit einer Woche vermisst: Wo steckt Luca-Elias F.?
Halle (Saale) - Luca-Elias werde bereits seit vergangenem Montag vermisst. Um den Jugendlichen endlich finden zu können, bittet die Polizei jetzt um die Hilfe der Öffentlichkeit.
Wie das Polizeirevier Halle (Saale) mitteilte, sei Luca-Elias schon seit Montag, dem 26. Januar, verschwunden.
Zuletzt habe man ihn am Mittwoch noch in Halle (Saale) gesehen. Seither fehle von dem Jugendlichen aber jede Spur.
Da bisherige Maßnahmen ohne Erfolg blieben, richtet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, Luca-Elias dank hilfreicher Hinweise ausfindig machen zu können.
Um die Suche zu erleichtern, teilte die Behörde dazu ein Foto sowie eine Beschreibung des Vermissten:
- circa 1,75 Meter groß
- scheinbares Alter: 13 bis 14 Jahre
- schlanke Gestalt
- kurzes, blondes Haar, nach vorne gekämmt
- Bekleidung: dunkle Jogginghose, dunkle Jacke, dunkle Schuhe, schwarzes Basecap mit Blumenmuster
Hinweise zum Aufenthalt des Teenagers nimmt die Polizei telefonisch unter 0345/224 200 entgegen.
