Bereits seit einer Woche vermisst: Wo steckt Luca-Elias F.?

Halle (Saale) - Luca-Elias werde bereits seit vergangenem Montag vermisst. Um den Jugendlichen endlich finden zu können, bittet die Polizei jetzt um die Hilfe der Öffentlichkeit.

Seit nun einer Woche fehlt von Luca-Elias F. jede Spur. © Bildmontage: 123RF/sir270, Polizei Sachsen-Anhalt

Wie das Polizeirevier Halle (Saale) mitteilte, sei Luca-Elias schon seit Montag, dem 26. Januar, verschwunden.

Zuletzt habe man ihn am Mittwoch noch in Halle (Saale) gesehen. Seither fehle von dem Jugendlichen aber jede Spur.

Da bisherige Maßnahmen ohne Erfolg blieben, richtet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, Luca-Elias dank hilfreicher Hinweise ausfindig machen zu können.