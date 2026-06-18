6-Jähriger gefunden: Polizei-Großeinsatz in Tübingen beendet
237 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Tübingen - Nachdem die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einem sechsjährigen Junge gesucht hat, ist er nun wieder aufgetaucht.
Gegen 14 Uhr hatte der Junge die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt mit seinem Fahrrad verlassen, teilte die Polizei mit.
Gegen 18 Uhr soll er sich im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten haben. Doch anschließend fehlt jede Spur von dem Sechsjährigen.
Am Donnerstagmorgen konnte er wohlbehalten wieder in Stuttgart angetroffen werden.
Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen wieder zurück und bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.
Ursprungsmeldung 7.12 Uhr, aktualisiert 9.01 Uhr
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa