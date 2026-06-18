6-Jähriger gefunden: Polizei-Großeinsatz in Tübingen beendet

Tübingen - Nachdem die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einem sechsjährigen Junge gesucht hat, ist er nun wieder aufgetaucht.

Die Polizei traf den Sechsjährigen in Stuttgart an. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14 Uhr hatte der Junge die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt mit seinem Fahrrad verlassen, teilte die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr soll er sich im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten haben. Doch anschließend fehlt jede Spur von dem Sechsjährigen.

Am Donnerstagmorgen konnte er wohlbehalten wieder in Stuttgart angetroffen werden.