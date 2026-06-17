Rentner aus Plauen vermisst: Er könnte orientierungslos sein

Plauen - Große Sorge um Alfred (87) aus Plauen ( Vogtland ): Der Rentner wird seit einigen Stunden vermisst. Er ist möglicherweise orientierungslos.

Die Polizei sucht aktuell nach einem Rentner (87) aus Plauen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Der 87-Jährige war am Mittwoch gegen 13.20 Uhr auf dem Diska-Parkplatz an der Bismarckstraße unterwegs.

Dort stieg er in einen schwarz- und silberfarbenen Smart ForFour mit dem amtlichen Kennzeichen PL-MQ 210 ein. Anschließend fuhr der Rentner davon. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

"Er könnte sich in einem orientierungslosen oder hilflosen Zustand befinden", teilt die Polizei mit.

So wird der Vermisste beschrieben:

1,70 Meter groß

schlank

wirkt zwölf Jahre jünger

kurze, dunkle Haare

trägt eine Brille mit silbernem Rahmen

Ein Bild des Rentners könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.