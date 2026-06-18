6-Jähriger vermisst: Polizei-Großeinsatz in Tübingen
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Tübingen - Ein sechsjähriger Junge wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm.
Gegen 14 Uhr verließ er die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt mit seinem Fahrrad, teilte die Polizei mit.
Gegen 18 Uhr soll er sich im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten haben. Doch anschließend fehlt jede Spur von dem Sechsjährigen.
Der Junge könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
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Der Vermisste wird so beschrieben:
- 1,30 Meter groß
- dunkelhäutig
- trug eine beige kurze Hose, ein orangefarbenes T-Shirt, Sandalen aus Kunststoff und dunkelblaue Socken
- hat möglicherweise Kinderfahrrad dabei
Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, kann sich unter 07071/9721400 bei der Polizei Tübingen melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa