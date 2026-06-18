6-Jähriger vermisst: Polizei-Großeinsatz in Tübingen

Tübingen - Ein sechsjähriger Junge wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm.

Seit Mittwochabend fehlt von einem sechsjährigen Jungen in Tübingen jede Spur. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14 Uhr verließ er die Wohnung seiner Eltern in der Tübinger Südstadt mit seinem Fahrrad, teilte die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr soll er sich im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten haben. Doch anschließend fehlt jede Spur von dem Sechsjährigen.

Der Junge könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste wird so beschrieben: