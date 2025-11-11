64-Jähriger spurlos verschwunden: Wo ist Thomas?
Südliches Anhalt - Große Sorge im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt: Ein 64-Jähriger wird vermisst - die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.
Vermisst wird Thomas S. aus Edderitz, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, wie Polizeisprecher Robin Schönherr am Dienstagabend mitteilte.
Seinen Angaben zufolge wurde der 64-Jährige am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zuletzt in Landsberg im Saalekreis gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt, vermisst gemeldet wurde der Mann am Dienstag.
Zwar leitete die Behörde sofort Fahndungsmaßnahmen ein - auch ein Spürhund kam zum Einsatz -, aber Thomas S. blieb verschwunden.
Ein Foto des Gesuchten sowie folgende Beschreibung liegen vor:
- 1,80 Meter groß
- schlanke Gestalt
- Halbglatze
- Bart
- Brillenträger
- war vor seinem Verschwinden mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer grauen Schirmmütze bekleidet
- hatte einen blauen Rucksack bei sich
Wisst Ihr, wo Thomas S. sich aufhält oder habt Ihr ihn gesehen? Dann meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel. 03496/4260 oder per E-Mail an [email protected].
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Carsten Rehder/dpa