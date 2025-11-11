64-Jähriger spurlos verschwunden: Wo ist Thomas?

Südliches Anhalt - Große Sorge im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt : Ein 64-Jähriger wird vermisst - die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Wer hat Thomas S. (64) aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesehen? © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Carsten Rehder/dpa

Vermisst wird Thomas S. aus Edderitz, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, wie Polizeisprecher Robin Schönherr am Dienstagabend mitteilte.

Seinen Angaben zufolge wurde der 64-Jährige am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zuletzt in Landsberg im Saalekreis gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt, vermisst gemeldet wurde der Mann am Dienstag.

Zwar leitete die Behörde sofort Fahndungsmaßnahmen ein - auch ein Spürhund kam zum Einsatz -, aber Thomas S. blieb verschwunden.

Ein Foto des Gesuchten sowie folgende Beschreibung liegen vor: