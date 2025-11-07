14-Jährige aus Dresden-Seidnitz wieder aufgetaucht

Die Vermisste aus Dresden-Seidnitz ist wieder da.

Von Holger Köhler-Kaeß

Die vermisste 14-Jährige aus Dresden-Seidnitz ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, kehrte der Teenager selbstständig am Freitag zur Wohnung zurück. Es besteht kein Verdacht einer Straftat, die in Verbindung mit dem Verschwinden steht.

Originalmeldung vom 6. November

Dresden - Seit Dienstag, dem 4. November 2025, fehlt jede Spur von einer 14-Jährigen aus Dresden-Seidnitz.