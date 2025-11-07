14-Jährige aus Dresden-Seidnitz wieder aufgetaucht
Update, 7.November 2025: Vermisste Teenager wieder da
Die vermisste 14-Jährige aus Dresden-Seidnitz ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, kehrte der Teenager selbstständig am Freitag zur Wohnung zurück.
Es besteht kein Verdacht einer Straftat, die in Verbindung mit dem Verschwinden steht.
Originalmeldung vom 6. November
Dresden - Seit Dienstag, dem 4. November 2025, fehlt jede Spur von einer 14-Jährigen aus Dresden-Seidnitz.
Das vierzehnjährige Mädchen hat am Abend des 4. Novembers seine Wohnung verlassen.
Wohin der Teenager wollte, ist derzeit vollkommen unklar.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Bislang konnte die Jugendliche jedoch nicht ausfindig gemacht werden", meldete die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag.
Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351-4832233 entgegen.
Originalmeldung vom 6. November, 14.34 Uhr, zuletzt aktualisiert am 7. November, 13.26 Uhr.
