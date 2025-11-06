Ex-Rocker-Boss seit acht Jahren vermisst: Kommt nach "Aktenzeichen XY" neue Bewegung in den Fall?

Oldenburg - Zum Fernsehbericht über einen seit 2017 Vermissten hat die Polizei in Oldenburg zahlreiche Hinweise erhalten. Darunter seien nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst " mehrere Angaben, die nach erster Bewertung als vielversprechend einzustufen seien, teilte die Polizei mit.

Das letzte Bild von Rezan Cakici (damals 29) in einer Oldenburger Bankfiliale. 2023 suchte die Polizei gesondert nach der auffälligen Goldkette des zweifachen Vaters. © Polizeiinspektion Oldenburg

Diese würden geprüft und mit den bisherigen Erkenntnissen abgeglichen. Der damals 29-Jährige, bei dem es sich um den ehemaligen Rocker-Boss Rezan Cakici handelt, ist seit Juli 2017 vermisst.

Auch nach acht Jahren sei das Verschwinden des Mannes "für uns kein abgeschlossener Fall", sagte der Leitende Polizeidirektor Thomas Weber. "Wir gehen weiterhin von einem Tötungsdelikt aus und setzen alles daran, die Hintergründe zu klären."

Er betonte: "Mord verjährt nie und unsere Ermittlungen werden nicht ruhen. Diejenigen, die verantwortlich sind, können sich zu keinem Zeitpunkt sicher fühlen."

Die Ermittler konzentrieren sich den Angaben zufolge auch auf Spuren, die bei früheren Ermittlungen gesichert wurden, nun aber erneut in den Fokus rücken könnten. Hintergrund seien neu gewonnene Erkenntnisse sowie fortgeschrittene Untersuchungsmethoden.