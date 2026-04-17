66-Jähriger leidet an Demenz und kann sich schwer artikulieren: Wo ist Johann H. aus Pankow?

Berlin - Die Berliner Polizei bittet mit einem Foto um Mithilfe bei der Suche nach dem 66-jährigen Johann H. aus Pankow.

Wo ist Johann H. (66) aus Pankow? © Polizei Berlin

Der Senior verließ laut Polizei am 9. April, 11.30 Uhr, seine Pflegeeinrichtung an der Schulzestraße und wird seitdem vermisst.

Der 66-Jährige leidet an einer leichten Demenzerkrankung und einer frühkindlichen Störung, sein Sprachzentrum ist gestört, sodass er sich nur schwer artikulieren kann. Er fällt durch eine hinkende Gangart auf, kann sich nicht selbst versorgen und ist auf tägliche Medikamente angewiesen.

Der Rentner führt weder Ausweispapiere noch ein Handy mit sich, aber seine Kleidung und sein Rollator sind mit seinem Namen gekennzeichnet. Gelegentlich nutzt er öffentliche Verkehrsmittel.

Der 66-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt rund 80 Kilogramm, hat einen kurzen grauen Haarkranz und einen kurzen grauen Bart. Zuletzt trug er einen blauen Pullover, eine graue Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Stoffturnschuhe als Schlappen. Er hat wahrscheinlich einen Rollator mit Wolldecke bei sich.