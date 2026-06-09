Er könnte Hilfe brauchen: Wer hat diesen Mann gesehen?

Halle (Saale) - Seit Montag wird Frank K. aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt vermisst. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach ihm.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mann. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt

Der Mann wurde zuletzt am Montag, dem 8. Juni, gegen 12.50 Uhr im Bereich der Leipziger Chaussee gesehen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Seitdem weiß keiner, wo er ist.

Da sich Frank K. vermutlich in einer hilfsbedürftigen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 1,75 Meter groß

schlank

hat graue, kurze Haare

Zuletzt trug er eine Brille, eine blaue Hose, ein blaues T-Shirt, eine blaue Jacke und helle Schuhe.