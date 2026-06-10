14-Jähriger aus Lichtentanne vermisst: Wer hat den Jugendlichen gesehen?

Lichtentanne - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Mahmoud R. aus Lichtentanne (Landkreis Zwickau ).

Die Polizei sucht nach dem 14-jährigen Jugendlichen aus Lichtentanne. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der 14-Jährige kam am Sonntagabend nicht nach Hause zu seinen Eltern und wird seitdem vermisst.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Wie die Polizei in Erfahrung brachte, könnte sich der Jugendliche auch in Leipzig aufhalten.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,65 Meter groß

schlanke Gestalt

Ein Bild des Vermissten könnt Ihr unter folgendem Link abrufen: polizei.sachsen.de/de/fahndung-42191.html.