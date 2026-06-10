14-Jähriger aus Lichtentanne vermisst: Wer hat den Jugendlichen gesehen?
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Lichtentanne - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Mahmoud R. aus Lichtentanne (Landkreis Zwickau).
Der 14-Jährige kam am Sonntagabend nicht nach Hause zu seinen Eltern und wird seitdem vermisst.
Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Wie die Polizei in Erfahrung brachte, könnte sich der Jugendliche auch in Leipzig aufhalten.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- schlanke Gestalt
Ein Bild des Vermissten könnt Ihr unter folgendem Link abrufen: polizei.sachsen.de/de/fahndung-42191.html.
Wer hat den 14-Jährigen gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter folgender Telefonnummer entgegen: 03761 7020.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa